سعود الدعجاني

وجّه وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان رسالة إلى منسوبي منظومة التعليم بمناسبة اليوم الوطني السعودي، عبّر فيها عن اعتزازه بهذه المناسبة وما تجسّده من محبة للوطن والاعتزاز بقيادته ومسيرة إنجازاته. وأكد أن مسيرة التعليم تمتد آثارها إلى أجيال الوطن وتسهم في تحقيق تطلعاته وفتح آفاق أرحب لأبنائه وبنات…

وجّه وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان رسالة إلى منسوبي منظومة التعليم بمناسبة اليوم الوطني السعودي، عبّر خلالها عن اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية، وما تجسده من محبة للوطن والاعتزاز بقيادته ومسيرة إنجازاته.

وأكد البنيان أن مسيرة التعليم تمتد آثارها إلى أجيال الوطن، وتسهم في تحقيق تطلعاته، وفتح آفاق أرحب لأبنائه وبناته.

واختتم رسالته بقوله: «كل عام ووطننا شامخ بقيادته، مزدهر بأبنائه وبناته».