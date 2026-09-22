فهد العتيبي

نظمت جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة احتفالها السنوي باليوم الوطني السعودي في جدة تحت شعار طباع وطن، برعاية فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة 22 جهة حكومية وخاصة. تضمن الحفل معرضاً وطنياً ومسيرة وعرضة سعودية، واختتم بتكريم البطل البارالمبي أصيل الهوساوي.

احتفت جمعية نماء المكية للسقاية والرفادة باليوم الوطني السعودي تحت شعار «طباع وطن»، في حفل كبير استضافته مدارس الأقصى الأهلية والعالمية بجدة، برعاية فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثَّلةً بحضور الأستاذ رأفت بن عبدالعزيز اورقنجي، نائب مدير إدارة منظمات القطاع غير الربحي بفرع الوزارة.

جمع الحفل 22 جهة حكومية وخاصة، إلى جانب حشد من سفراء وشركاء الجمعية والفرق التطوعية التابعة لها، وذلك بالشراكة مع مكتب رواد ورائدات الكشافة بمحافظة جدة.

افتُتح الاحتفاء بالنشيد الوطني وتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ خالد بن سعود العنزي، الذي هنّأ القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية، مستذكراً بطولات الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيّب الله ثراه.

أعقب ذلك افتتاح معرض مصاحب استعرض جهود الشركاء في تعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية، فيما شهد الاحتفاء مسيرة وطنية للجهات المشاركة استحضرت صفحات مضيئة من تاريخ المملكة، وجدّدت مشاعر الوفاء للملك المؤسس ورجاله.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبدالعزيز بن محمد الغامدي بجهود المشاركين، مؤكداً أن الاحتفاء يحمل معنىً عميقاً في تعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وأن حب الوطن يتجلى بالعمل والإخلاص والمحافظة على مكتسباته.

واختُتمت فعاليات الاحتفاء بالعرضة السعودية تجسيداً للموروث الوطني الأصيل، كما تضمّن الحفل تكريم اللاعب أصيل الهوساوي، بطل المنتخب السعودي لرفع الأثقال البارالمبي، صاحب المسيرة الرياضية الحافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

ويُعدّ الهوساوي من أبرز الرياضيين السعوديين في هذا التخصص، إذ سجّل 3 أرقام قياسية في 3 فئات مختلفة، وحطّم 4 أرقام قياسية خلال منافسة واحدة. وعلى صعيد البطولات، حصد 24 ميدالية وطنية في مختلف المنافسات المحلية، إضافة إلى 6 ميداليات دولية من أبرزها إنجازه في بطولة العالم، ويجمع الهوساوي بين التميز الرياضي والتأهيل الأكاديمي في مجال الإدارة الرياضية.