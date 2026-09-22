إدارة تعليم الطائف تتزين بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي
توشحت مباني الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي، حيث غطت الإضاءة الخضراء كامل المباني من جهاتها الأربع، وتزينت بصور القيادة والعبارات الوطنية، في إطار احتفالات التعليم بذكرى توحيد المملكة والتعبير عن الفخر والانتماء للوطن وقيادته.
توشحت مباني الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باللون الأخضر من جهاتها الأربع، وتزيّنت بصور القيادة -حفظهم الله- وبأجمل عبارات الحب والولاء للوطن وقيادته الكريمة، فيما امتدت الزينة لتشمل المرافق المحيطة بالمباني، مواكبةً لهذه المناسبة الوطنية الغالية.
وغطّت الإضاءة الخضراء كامل المباني في إطار احتفالات الإدارة باليوم الوطني السعودي، الذي يُجسّد ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-، تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.