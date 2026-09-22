إدارة تعليم الطائف تتزين بالأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي

فهد العتيبي

2026-09-22T20:36:00.047Z

توشحت مباني الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني السعودي، حيث غطت الإضاءة الخضراء كامل المباني من جهاتها الأربع، وتزينت بصور القيادة والعبارات الوطنية، في إطار احتفالات التعليم بذكرى توحيد المملكة والتعبير عن الفخر والانتماء للوطن وقيادته.