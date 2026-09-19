صحيفة سبق

تُعد بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم إحدى أعرق البطولات الإقليمية في المنطقة، إذ انطلقت نسختها الأولى عام 1970 في البحرين بمشاركة أربعة منتخبات، قبل أن تتحول إلى حدث رياضي ينتظره الشارع الخليجي كل عامين تقريبًا، وأسهم

تُعد بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم إحدى أعرق البطولات الإقليمية في المنطقة، إذ انطلقت نسختها الأولى عام 1970 في البحرين بمشاركة أربعة منتخبات، قبل أن تتحول إلى حدث رياضي ينتظره الشارع الخليجي كل عامين تقريبًا، وأسهمت على مدى أكثر من خمسة عقود في صناعة نجوم الكرة الخليجية وتعزيز الروابط الرياضية بين شعوب المنطقة.

ويتصدر المنتخب الكويتي قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 10 بطولات، يليه العراق بـ4 ألقاب، ثم السعودية وقطر ولكل منهما 3 ألقاب، فيما أحرزت الإمارات وعُمان والبحرين اللقب مرتين لكل منها.

وشهدت البطولة عبر تاريخها محطات بارزة، من بينها تتويج المنتخب السعودي بأول ألقابه في نسخة الإمارات عام 1994، وفوز المنتخب العُماني بأول لقب في تاريخه عام 2009، إضافة إلى إحراز البحرين لقبها الأول في نسخة 2019.

كما أسهمت البطولة في إبراز العديد من الأجيال الكروية التي صنعت أمجاد منتخبات الخليج على المستويين القاري والدولي.

ومع اقتراب انطلاق «خليجي 27»، تستعيد الجماهير الخليجية ذكريات بطولات سابقة حفلت بالمنافسة والإثارة، وسط تطلع المنتخبات المشاركة إلى إضافة لقب جديد إلى سجلها التاريخي.