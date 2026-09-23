جمال المرشدي

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدًا ما تشهده المملكة من نهضة شاملة في ظل رؤية السعودية 2030، ودور الهيئة في تعزيز مكانة الرياض كإحدى أبرز العواصم العالمية.

رفع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، باسمه ونيابةً عن منسوبي الهيئة، أصدق التهاني وأسمى التبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال السلطان إن «اليوم الوطني مناسبة عزيزة نستعيد فيها صفحات مضيئة من تاريخ المملكة، ونستحضر بكل اعتزاز مسيرة التوحيد والبناء التي أرسى أسسها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وازدهرت على أيدي أبنائه الملوك، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين ووليّ عهده الأمين».

وأشار إلى أن ما تشهده المملكة من تقدم وتنمية يجسّد التلاحم الراسخ بين القيادة والشعب، مؤكداً أن هذا النهج التنموي الطموح يعكس رؤية ثاقبة تقوم على استشراف المستقبل وبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

وأكد أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض تواصل أداء مسؤولياتها انطلاقاً من توجيهات القيادة، واستناداً إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للعاصمة، وتعزيز مكانتها بوصفها إحدى أبرز العواصم العالمية.