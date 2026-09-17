عبدالله السالم

شارك مستشفى الأمير سلطان بمليجة، ضمن تجمع الشرقية الصحي، في فعاليات «محصولي الزراعي 2» عبر ركن صحي توعوي قدّم لقاح الإنفلونزا الموسمية وفحوصات السكر التراكمي ورسائل توعوية. وشهدت الفعالية إطلاق مبادرة «نطعمك ونطمنك» للوصول لكبار السن في مواقع إقامتهم وتقديم اللقاح لهم.

شارك مستشفى الأمير سلطان بمليجة، أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، في فعاليات «محصولي الزراعي 2» من خلال ركن صحي وتوعوي متكامل، قدّم عبره جملةً من الخدمات والفحوصات الصحية للزوار والمشاركين، في إطار تعزيز الوقاية والكشف المبكر ودعم الوعي الصحي المجتمعي.

وتضمّن الركن تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية للزوار، إلى جانب إجراء فحص السكر التراكمي وإتاحة نتائجه فورياً، بما يُمكّن المستفيدين من معرفة مستوياتهم وتعزيز وعيهم بأهمية المتابعة الدورية، لا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة لاضطرابات سكر الدم.

كما اشتمل الركن على رسائل توعوية صحية تمحورت حول أهمية اتباع نمط حياة صحي، والغذاء المتوازن، والنظافة الشخصية والعامة، والمحافظة على مستويات سكر الدم وضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية، والتأكيد على دور العادات الصحية اليومية في الوقاية من الأمراض المزمنة.

وشهدت الفعالية إطلاق مبادرة «نطعمك ونطمنك»، التي تستهدف كبار السن والأشخاص الذين يتعذر عليهم التوجه إلى المراكز الصحية، إذ تقوم على زيارتهم في مواقع إقامتهم وتقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية لهم، تيسيراً للوصول إلى الخدمات الوقائية لمختلف فئات المجتمع.

وزار محافظ النعيرية عبدالله البقعاوي ركن المستشفى، مرفوقاً بعدد من مديري ومسؤولي الإدارات الحكومية بالمحافظة، حيث اطّلع على الخدمات الصحية والفحوصات والبرامج التوعوية المقدَّمة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مبادرة «نطعمك ونطمنك» وآليات الوصول إلى كبار السن.

وتأتي مشاركة مستشفى الأمير سلطان بمليجة في هذه الفعالية تأكيداً على أهمية الشراكة المجتمعية والتكامل بين القطاعين الحكومي والصحي، والاستفادة من الفعاليات المجتمعية للوصول إلى أفراد المجتمع بخدمات وقائية ترسّخ مفهوم الكشف المبكر وتعزز أنماط الحياة الصحية.