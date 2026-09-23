فهد العتيبي

نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر مكتبها في العاصمة المقدسة، جولة تفتيشية واسعة على سوق الأسماك المركزي بمكة المكرمة، أسفرت عن ضبط ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإتلافها فوراً، مع تحرير مخالفات وتطبيق عقوبات نظامية على المنشآت المخالفة.

نفّذت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلةً بمكتب العاصمة المقدسة، جولةً تفتيشية ميدانية واسعة على سوق الأسماك المركزي بمكة المكرمة، أسفرت عن ضبط ومصادرة أكثر من 500 كيلوجرام من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، قبل وصولها إلى المستهلكين.

وأوضح المكتب في بيان لـ«سبق» أن الجولة استهدفت التحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، ومتابعة وسائل الحفظ والتبريد المتبعة، والتأكد من وفرة المنتجات البحرية المعروضة وسلامتها وفق المعايير واللوائح المعتمدة.

وأشار المكتب إلى أنه جرى إتلاف كامل الكميات المضبوطة فوراً وفق الإجراءات النظامية، فيما صدرت بحق المنشآت غير الملتزمة مخالفات رسمية، وطُبِّقت العقوبات النظامية الرادعة على المخالفين.

وأكد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة مواصلة جولاته الرقابية المفاجئة والمكثفة على أسواق النفع العام وسائر الأنشطة الخاضعة لإشرافه، حرصاً على الصحة العامة وحماية المستهلك، وضماناً لسلامة المعروضات الغذائية وجودتها.