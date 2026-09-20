عبدالحكيم شار

تنطلق قمة الإبداع Creative Summit 2026 في حي جاكس بالرياض خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر، في دورتها الثانية بالشراكة مع الحي الإبداعي. وتقام نسخة هذا العام تحت شعار "وراء كل ذكاء… إنسان" لبحث دمج الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية وربط مجتمع الاقتصاد الإبداعي السعودي بالأسواق الإقليمية والعالمية.

تنطلق «قمة الإبداع Creative Summit»، المهرجان الرائد للإبداع في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2026 في حي جاكس بالرياض، وذلك في نسختها الثانية ضمن شراكة استراتيجية مع الحي الذي بات إحدى أبرز الوجهات الثقافية والإبداعية في المملكة.

وتأتي نسخة هذا العام تحت شعار «وراء كل ذكاء… إنسان»، لتناقش واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في الصناعات الإبداعية اليوم، وهي العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي في ظل التطور التقني المتسارع وتأثيره المتزايد في طرق العمل والإنتاج.

وتؤكد القمة من خلال شعارها أن التقنية، مهما بلغت من تطور، تظل أداة قوية لا تستطيع أن تحل محل الروح الإنسانية أو الحدس أو الإبداع أو التجارب التي تُشكّل أفكار الإنسان وقصصه.

وتقدم القمة هذا العام مسارات تتجاوز النقاشات العامة، إذ تركز على الأدوات العملية والحوارات المعمّقة حول دمج الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية، وتحقيق الاستدامة في هذه الصناعات، وتقديم حلول قابلة للتطبيق في قطاع الأعمال.

وقالت مي سلامة، الشريك المؤسس للقمة: «نسعد كثيراً بإقامة المهرجان في الرياض، ولا يوجد مكان نفضله أكثر من حي جاكس. فهو ليس مجرد موقع لاستضافة الفعاليات، بل هو القلب النابض للنهضة الثقافية والفنية التي تشهدها المملكة العربية السعودية».

وأضافت: «من خلال جمع مجتمع الاقتصاد الإبداعي في المنطقة تحت مظلة المهرجان، نبني مساحة للحوار والتواصل وتبادل المعرفة. وتحمل نسخة هذا العام أهمية خاصة، لأن شعار «وراء كل ذكاء… إنسان» يذكّرنا بوضوح بأن إنسانيتنا ستظل أهم ما نملكه في عالم يزداد اهتمامه بالخوارزميات والأتمتة».

من جانبها، قالت الأستاذة آية البكري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية: «يحتضن حي جاكس مجتمعاً متنامياً من القادة والمبدعين العاملين في مجالات الفنون والتصميم والإعلام والحرف. وتجمع قمة الإبداع العاملين في الصناعات الإبداعية، مُتيحةً حواراً مباشراً داخل المنظومة ذاتها التي تدعم أعمالهم على مدار العام».

وأضافت: «يسعدنا استقبال قمة الإبداع في حي جاكس للعام الثاني، ونتطلع إلى ما ستنتجه أيامها الثلاثة من أفكار وفرص جديدة للتواصل».

وعلى مدى 13 عاماً من الحضور في المشهد الإبداعي بالمنطقة، أسهمت «قمة الإبداع» في تمكين الأفراد وتطوير الأعمال ودعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وتركت أثراً واضحاً في عدد من الصناعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحققت النسخ السابقة من القمة أكثر من 280 مليون ظهور رقمي، فيما سجّلت النسخة الماضية وحدها حضوراً قياسياً بلغ 21 ألف زائر خلال ثلاثة أيام، مما يعكس حجم الاهتمام المتنامي بهذا الحدث الإبداعي الإقليمي.