صحيفة سبق

هنّأ رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض عبدالعزيز بن محمد الزكري، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتمديد خدمته أميرًا لمنطقة الرياض بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات، مشيدًا بكفاءته القيادية ودعمه للتنمية والعمل الخيري وتمكين الجمعيات الأهلية وفق مستهدفات رؤية 2030.

رفع عبدالعزيز بن محمد الزكري، رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أميرًا للمنطقة بمرتبة وزير لمدة أربع سنوات.

وقال الزكري: «إن تجديد الثقة الملكية الغالية في سمو الأمير فيصل بن بندر يجسّد ما يتمتع به من كفاءة قيادية وحكمة إدارية، وما قدّمه خلال مسيرته الحافلة من جهود تنموية وإنسانية أسهمت في تعزيز مكانة منطقة الرياض وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة».

وأضاف: «كان سموه، ولا يزال، قريبًا من أبناء المنطقة، داعمًا لمبادرات التنمية والعمل الخيري وغير الربحي، وحريصًا على تمكين الجمعيات الأهلية وتعزيز إسهامها في خدمة المجتمع؛ بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030».

وأكد الزكري أن الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض تُبارك لسمو الأمير ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، سائلًا المولى عز وجل أن يمدّه بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ سمو ولي العهد، وأن يديم على الوطن أمنه وازدهاره، ليواصل أمير المنطقة مسيرته المباركة في خدمة الرياض وأهلها.