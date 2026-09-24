سعيد بن محيا

شهدت مدينة أبها ومحافظات منطقة عسير كثافة كبيرة في خروج الأهالي والزوار تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي 96، وسط مظاهر الفرح ورفع الأعلام والعروض الفنية والرقصات الشعبية في المولات، فيما قدمت المقاهي والمطاعم خصومات خاصة، وساهمت الجهات الأمنية في تنظيم مروري وأمني احترافي.

شهدت شوارع مدينة أبها وطرقها كثافة جماهيرية لافتة خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي، مع توافد الأهالي والزوار القادمين من مختلف محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة عسير.

وتجلّت المظاهر الاحتفالية في رفع الأعلام الوطنية على المركبات، وارتداء الملابس ذات الألوان الوطنية، وتزيين المركبات بالبروشات والأطواق والشالات التي عبّرت عن فرحة المواطنين بهذه المناسبة الوطنية.

وأقامت عدد من المولات التجارية معارض فنية وعروض للرقصات الشعبية، فيما قدّمت المقاهي والمطاعم والماركات العالمية داخل الأسواق خصومات وتخفيضات للعائلات والزوار، مما أسهم في تعزيز الحضور الجماهيري وإضفاء أجواء من البهجة والاحتفاء.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة عمرانية واقتصادية وازدهار، في مشهد وطني عكس روح الانتماء والاعتزاز بالوطن.

وعلى الصعيد الأمني والمروري، أسهمت الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة في تنظيم حركة المرور وضبطها بصورة احترافية في مختلف الطرق والميادين والشوارع بمدينة أبها وسائر محافظات ومراكز منطقة عسير، مما أتاح انسياباً مرورياً منظماً طوال يوم الاحتفال.