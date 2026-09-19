استبعاد مصعب الجوير من معسكر الأخضر لأسباب انضباطية قبل خليجي 27

صحيفة سبق

2026-09-19T23:12:30.031Z

استبعد الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم اللاعب مصعب الجوير من معسكر الأخضر المقام في جدة، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الخليج 27، وذلك لأسباب انضباطية، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن اسم اللاعب الذي سيجري استدعاؤه بديلًا له.