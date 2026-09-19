استبعاد مصعب الجوير من معسكر الأخضر لأسباب انضباطية قبل خليجي 27
استبعد الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم اللاعب مصعب الجوير من معسكر الأخضر المقام في جدة، ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الخليج 27، وذلك لأسباب انضباطية، على أن يتم لاحقًا الإعلان عن اسم اللاعب الذي سيجري استدعاؤه بديلًا له.
قرر الجهازان الفني والإداري للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم استبعاد اللاعب مصعب الجوير من معسكر الأخضر المقام في جدة، استعداداً لبطولة كأس الخليج 27، وذلك لأسباب انضباطية. وسيُعلَن قريباً عن استدعاء لاعب بديل لشغل مكانه في قائمة المنتخب.