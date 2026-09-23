صحيفة سبق

تُقيم جمعية أدبي جدة احتفالية أدبية وثقافية وفنية بمناسبة اليوم الوطني، مساء الأحد المقبل، بمشاركة 15 شاعراً وشاعرة، ونخبة من الأدباء والمثقفين والفنانين والإعلاميين.

تُقيم جمعية أدبي جدة احتفالية أدبية وثقافية وفنية بمناسبة اليوم الوطني، مساء الأحد المقبل، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين والفنانين والإعلاميين والمهتمين بالمشهد الثقافي والأدبي.

ووجّه رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، دعوة عامة للمثقفين وأفراد المجتمع كافة للحضور والمشاركة في هذه الاحتفائية الوطنية؛ استحضاراً لمسيرة الوطن المجيدة واعتزازاً بمنجزاته الممتدة.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأنشطة والفعاليات، الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف، أن برنامج الاحتفال يضم حزمة إبداعية من الفقرات الثقافية والفنية المتنوعة التي تمازج بين الشعر والفن والأدب، بما يعكس ثراء المشهد الثقافي السعودي وأصالته.

وكشف «الشريف» أن الفعاليات تشتمل على أمسية شعرية بمشاركة 15 شاعراً وشاعرة، إلى جانب معرض للفنون البصرية، ومعرض للكتاب، وركن خاص للخطاطين، إضافة إلى عروض مرئية وفنية وغنائية متكاملة، بهدف إتاحة المساحة للجمهور والمبدعين للتعبير عن حب الوطن عبر الكلمة واللوحة والخط العربي والفنون كافة.

وأشار «الشريف» إلى أن هذا الاحتفال يأتي للمرة الثانية ضمن مخرجات جمعية أدبي جدة، بمشاركة فاعلة من منتدياتها الثلاثة: «منتدى عبقر الشعري»، و«منتدى رواق السرد»، و«منتدى الفنون البصرية»، التي يشرف عليها نخبة من أبناء الجمعية المؤمنين برسالة الأدب والثقافة ودورها التنويري.

واختتم «الشريف» تصريحه بالتأكيد على أن هذه الاحتفالية تأتي ترسيخاً لدور أدبي جدة الريادي في استضافة المناسبات الوطنية الكبرى، وتعزيز حضور الأدب والفنون في وجدان المجتمع، ودعم المواهب الوطنية المبدعة.