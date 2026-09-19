صحيفة سبق

أدان كل من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج والأمين العام للأمم المتحدة هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، مؤكديْن على تهديد هذه الهجمات للأمن والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع على هامش …

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، ومعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهدافهم للأعيان المدنية وتهديد هذه الهجمات على الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائهما، على هامش مشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات، أبرزها استعراض علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة، وسبل تعزيزها وتوطيدها بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات في المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بما حققته دول مجلس التعاون من تنمية وتقدم وازدهار، وجهودها الإقليمية والدولية في تعزيز الأمن والاستقرار.