صحيفة سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في نيويورك، نائبَ رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين البلدين ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية ومساعي احتواء التوترات دبلوماسيًّا. و…

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس بمدينة نيويورك، معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، وبحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والمساعي الرامية لاحتواء التوترات فيها بالحلول الدبلوماسية.

وفي ختام اللقاء، وقع سمو الوزير ومعاليه اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة التي تهدف إلى لتسهيل الإجراءات ورفع مستوى التنسيق المشترك وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات، وصاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية.