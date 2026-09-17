عمر عريبي

اطّلع رئيس جامعة جازان على تقرير إنجازات المدينة الطبية للفترة من يناير حتى أغسطس 2026، والذي أظهر تقديم 47 ألف خدمة صحية، بينها 18,591 زيارة للعيادات الخارجية و7,634 لحالات الطوارئ، إلى جانب آلاف خدمات الأشعة والعلاج الطبيعي والتمريض، وتطور لافت في التشغيل الرقمي والتعليم والبحث العلمي وخدمات العيا…

اطّلع رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، مساء اليوم، على تقرير إنجازات المدينة الطبية للفترة من يناير حتى أغسطس 2026م، وذلك خلال استقباله المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور عبدالله بن موسى شبير وفريق عمله.

وكشف التقرير عن تسجيل 47 ألف زيارة خلال تلك الفترة، منها 18,591 زيارة للعيادات الخارجية، فيما استقبلت عيادات الطوارئ وخدمات النقل الإسعافي 7,634 مراجعاً.

وعلى صعيد الخدمات التخصصية، نفّذت المدينة الطبية 2,741 خدمة في قسم الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي، وقدّمت 3,559 جلسة علاج طبيعي، وأجرت 57 عملية جراحية، وصرفت 7,493 وصفة طبية، وفتحت 6,508 ملفات صحية جديدة، فيما بلغ إجمالي الخدمات التمريضية المقدمة 87,463 خدمة.

واستعرض التقرير محاور التطوير التي تشهدها المدينة الطبية، وتشمل: التشغيل الرقمي، والتعليم والبحث العلمي، وتطوير العيادات والخدمات الافتراضية، وتعزيز الأثر المجتمعي، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يعكس توسّع نطاق الخدمات وتطوّر منظومة العمل.

وأشاد رئيس جامعة جازان بما تحقق من إنجازات، مثمّناً جهود الكوادر العاملة في المدينة الطبية، ومؤكداً أهمية مواصلة تطوير الخدمات الصحية ورفع جودتها بما يلبّي احتياجات المستفيدين ويعزّز دور المدينة في خدمة أهالي المنطقة، ويدعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030».