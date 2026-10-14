صحيفة سبق

خلُصت مراجعة علمية نقدية جديدة، حلّلت ٤٣١ سجلًا علميًا وانتهت إلى ٤٠ دراسة منشورة حتى مارس ٢٠٢٦، إلى أن للجلوتاثيون أساسًا بيولوجيًا محتملًا في التأثير على إنتاج الميلانين وتفتيح البشرة، لكن ترجمة هذه الآليات إلى نتائج سريرية ما زالت غير حاسمة بسبب محدودية حجم الدراسات وقِصر فترات متابعتها وتباين من…

مع تزايد استخدام الجلوتاثيون، خصوصًا عن طريق الوريد، لتفتيح البشرة والتخلص من التصبغات، يبرز سؤال مهم: إلى أي مدى تدعم الأدلة العلمية الحالية فعاليته وسلامته؟

في مراجعة علمية نقدية حديثة، درس الفريق البحثي في «إيفركير» الأدلة المتاحة حول استخدام الجلوتاثيون لتفتيح البشرة، مع التركيز على الجلوتاثيون الوريدي ومقارنته بتناوله عن طريق الفم.

ونُشرت المراجعة في مجلة Journal of Medicine and Life عام 2026، وهي متاحة عبر PubMed Central (PMC)، بعنوان:

"Glutathione for skin lightening via intravenous, oral, and topical routes: a critical narrative review of current evidence, safety, and the evidence-practice gap"

وشملت المراجعة الأدبيات العلمية المنشورة حتى مارس 2026، إذ جرى تحليل 431 سجلًا علميًا، انتهى منها 40 دراسة إلى المراجعة النهائية بعد تطبيق معايير محددة للاختيار والتقييم.

وتشير الأدلة إلى وجود أساس بيولوجي لتأثير الجلوتاثيون في إنتاج الميلانين، من خلال تأثيره في إنزيم التيروزيناز وتنظيم الإجهاد التأكسدي، إضافة إلى دوره المحتمل في توجيه إنتاج الميلانين نحو الفيوميلانين، إلا أن ترجمة هذه الآليات إلى نتائج سريرية لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

وعند النظر إلى الدراسات السريرية، وجدت المراجعة بعض المؤشرات على تحسّن التصبغ لدى بعض المشاركين، إلا أن النتائج كانت متفاوتة. كما أن معظم الدراسات كانت محدودة بأعداد صغيرة من المشاركين، وفترات متابعة قصيرة، مع اختلاف في الجرعات وطرق قياس التصبغات، مما يجعل المقارنة بين النتائج صعبة. ويُصعّب الاستخدامُ المتكرر لفيتامين C مع الجلوتاثيون تحديدَ تأثيره المستقل في البشرة.

أما من ناحية السلامة، فتشير المراجعة إلى أن البيانات طويلة المدى لا تزال محدودة، مع تسجيل بعض الآثار الجانبية في الدراسات المتاحة، خصوصًا مع الاستخدام الوريدي؛ لذلك تؤكد النتائج أهمية التقييم الطبي والمتابعة المناسبة عند استخدامه.

وتشير المراجعة كذلك إلى أن ارتفاع مستويات الجلوتاثيون في الدم عند إعطائه وريديًا لا يعني بالضرورة تحقيق نتائج سريرية أفضل من الطرق الأخرى، إذ لا توجد حتى الآن أدلة كافية تثبت تفوّق الجلوتاثيون الوريدي في تفتيح البشرة.

وبشكل عام، تشير المراجعة إلى أن الأدلة الحالية توفر أساسًا بحثيًا يستحق مزيدًا من الدراسة، لكنها لا تزال غير كافية لإثبات تفوق الجلوتاثيون الوريدي بوضوح على الطرق الأخرى لتفتيح البشرة.

وتؤكد النتائج الحاجة إلى دراسات سريرية أكبر وأكثر دقة، بمعايير موحدة لقياس النتائج وفترات متابعة أطول، للوصول إلى نتائج أوضح عن فعالية الجلوتاثيون وسلامته واستخداماته المناسبة.

للاطلاع على الدراسة: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

للتعرف على شركة «إيفركير» والخدمات التي تقدمها: evercare.sa