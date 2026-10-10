صحيفة سبق

قال التحالف إن مشاهد يوم أمس تُظهر هروبًا جماعيًا لعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية من مواقعها، في أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية في عمليات تطهير باب المندب بإسناد جوي من قوات التحالف. وأضاف أن مشاهد أخرى توثق استهداف عناصر حاولت التخفي، وهروب آخرين عبر البحر.

أفاد التحالف بأن مشاهد يوم أمس تُظهر هروبًا جماعيًا لعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية من مواقعها، في أثناء تقدم القوات المسلحة اليمنية في عمليات تطهير باب المندب، بإسناد جوي من قوات التحالف الجوية.

وأوضح التحالف أن ذلك جرى وسط انهيار المواقع الدفاعية للمليشيا تحت ضغط العمليات العسكرية.

وبيّن أن مشاهد أخرى من يوم أمس تُظهر استهداف قوات التحالف الجوية عناصر من المليشيا في أثناء محاولتهم التخفي، تحت ضغط نيران القوات المسلحة اليمنية في باب المندب.

وأشار التحالف إلى أن المشاهد تُظهر كذلك تطهير القوات المسلحة اليمنية باب المندب، وهروب عناصر المليشيا عبر البحر.

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