حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 36 كيلوجراماً من الحشيش في الربوعة
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الربوعة في منطقة عسير محاولة تهريب 36 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، واستكملت الجهات المختصة الإجراءات النظامية الأولية، مع التأكيد على استقبال البلاغات بسرية تامة عبر أرقام الطوارئ وحرس الحدود ومكافحة المخدرات في مختلف مناطق المملكة.
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولةً لتهريب 36 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.
وأفادت الجهات المعنية بأنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتسليم المواد المضبوطة إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقها.
وتدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي عمليات تهريب أو ترويج للمخدرات، مؤكدةً أن جميع البلاغات تُعالَج بسرية تامة دون أي مسؤولية تقع على المبلّغ، وذلك عبر الأرقام التالية:
911: في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.
999: في بقية مناطق المملكة.
994: المديرية العامة لحرس الحدود.
995: المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected].