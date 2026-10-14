حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 36 كيلوجراماً من الحشيش في الربوعة

صحيفة سبق

2026-10-14T09:58:32.231Z

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود بقطاع الربوعة في منطقة عسير محاولة تهريب 36 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، واستكملت الجهات المختصة الإجراءات النظامية الأولية، مع التأكيد على استقبال البلاغات بسرية تامة عبر أرقام الطوارئ وحرس الحدود ومكافحة المخدرات في مختلف مناطق المملكة.