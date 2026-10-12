صحيفة سبق

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر أجزاء من منطقة الرياض، اليوم، بحالة من الأتربة المثارة المصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية. وأوضح أن الحالة، المتوقَّع استمرارها حتى الساعة 9 مساءً، تشمل محافظات الدوادمي وعفيف والقويعية والرين.

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر أجزاء من منطقة الرياض بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن هذه الحالة الجوية تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل محافظات «الدوادمي، وعفيف، والقويعية، والرين».

ويُوصي المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين في المناطق المتأثرة بتوخي الحذر أثناء القيادة، وتجنب التنقل غير الضروري خلال فترة تدني مستوى الرؤية.