صحيفة سبق

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تداولات اليوم متراجعًا بشكل طفيف بمقدار 1.21 نقطة عند مستوى 10680.61 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.1 مليارات ريال وبكمية 167 مليون سهم، فيما صعد مؤشر السوق الموازية نمو 82.34 نقطة ليغلق عند 21554.88 نقطة بتداولات 17 مليون ريال.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس منخفضاً بمقدار 1.21 نقطة، ليستقر عند مستوى 10680.61 نقطة، وذلك بتداولات بلغت قيمتها 3.1 مليارات ريال، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 167 مليون سهم، سجّلت خلالها أسهم 195 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 63 شركة.

وجاءت أسهم شركات «الخدمات الأرضية» و«لدن» و«الجزيرة ريت» و«تكوين» و«فيبكو» الأكثر ارتفاعاً، في حين تصدّرت أسهم شركات «بترو رابغ» و«نسيج» و«كابلات الرياض» و«الراجحي» و«أنابيب الشرق» قائمة الأكثر انخفاضاً، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.98% و3.96%.

وعلى صعيد النشاط، احتلّت أسهم «لدن» و«أرامكو السعودية» و«بترو رابغ» و«الراجحي» و«الأهلي» المراتب الأولى من حيث الكمية، فيما تصدّرت أسهم «الراجحي» و«أرامكو السعودية» و«الأهلي» و«بترو رابغ» و«الرياض» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة.

في المقابل، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعاً بمقدار 82.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 21554.88 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال، وكمية أسهم تجاوزت 2.9 مليون سهم.