صحيفة سبق

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تحويل التدريب الحضوري إلى التدريب عن بُعد في المنشآت التدريبية للبنين والبنات في مدن أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة، اعتبارًا من الغد، استنادًا إلى تقارير المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة المتدربين والكوادر.

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير تحويل التدريب الحضوري إلى التدريب «عن بعد» في المنشآت التدريبية للبنين والبنات بمدن أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة، اعتباراً من الغد.

وأوضحت الإدارة أن هذا القرار جاء بناءً على التقارير والتوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة المتدربين والمتدربات وأعضاء الهيئتين التدريبية والإدارية في تلك المنشآت.