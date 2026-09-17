المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني يصدر تحذيرًا أمنيًا بمستوى عالي جداً بشأن تحديثات منتجات DrayTek

صحيفة سبق

2026-09-17T08:35:29.980Z

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تنبيهًا أمنيًّا بدرجة "عالٍ جدًا" لمستخدمي منتجات DrayTek، ودعاهم إلى تحديث أجهزتهم فورًا إلى أحدث إصدار متاح. وأوضح المركز أنّ الشركة أصدرت توضيحًا تقنيًّا لمعالجة ثغرات أمنية وحماية الأجهزة، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ التحديثات لضمان سلامة الأنظمة…