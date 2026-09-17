المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني يصدر تحذيرًا أمنيًا بمستوى عالي جداً بشأن تحديثات منتجات DrayTek
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تنبيهًا أمنيًّا بدرجة "عالٍ جدًا" لمستخدمي منتجات DrayTek، ودعاهم إلى تحديث أجهزتهم فورًا إلى أحدث إصدار متاح. وأوضح المركز أنّ الشركة أصدرت توضيحًا تقنيًّا لمعالجة ثغرات أمنية وحماية الأجهزة، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ التحديثات لضمان سلامة الأنظمة…
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تنبيهًا أمنيًا بمستوى خطورة "عالٍ جدًا"، حثّ فيه مستخدمي منتجات DrayTek على التأكد من تحديث أجهزتهم إلى أحدث إصدار متاح.
وأوضح المركز أن الشركة أصدرت توضيحًا تقنيًا بشأن هذه التحديثات الأمنية لتدارك الثغرات وحماية الأجهزة عبر الرابط المخصص المرفق في التنبيه.
ودعا جميع المستفيدين إلى إجراء التحديثات الفورية لضمان حماية الأنظمة والشبكات من المخاطر والأخطار السيبرانية المحتملة.