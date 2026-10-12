صحيفة سبق

باشر عبدالرحمن مسلم آل جوهر الدوسري، اليوم الاثنين، مهام عمله مديرًا لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأفلاج، مستندًا إلى خبرة إدارية وسجل عملي مميز، في وقت يشهد فيه قطاع البيئة والمياه والزراعة برامج ومبادرات تدعم التنمية والاستدامة ضمن رؤية المملكة 2030.

باشر عبدالرحمن مسلم آل جوهر الدوسري، اليوم الاثنين، مهام عمله مديراً لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأفلاج.

ويُعدّ آل جوهر من الكفاءات الإدارية التي تمتلك خبرة واسعة في مجال العمل الإداري، إلى جانب سجل حافل بالإنجازات والخبرات العملية، التي يُنتظر أن تسهم في تعزيز أداء المكتب ودعم أعماله وبرامجه في مختلف المجالات التي تشرف عليها الوزارة.

ويأتي توليه قيادة المكتب في مرحلة تشهد فيها وزارة البيئة والمياه والزراعة تسريعاً ملحوظاً في تنفيذ برامجها ومبادراتها الرامية إلى تنمية القطاع وتعزيز استدامته وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يتوافق مع مستهدفات الوزارة وأهداف رؤية المملكة 2030.