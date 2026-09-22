صحيفة سبق

أبرزت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة حصيلة مشروعها الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب خلال الفترة من 2010 إلى 2026، بإجمالي مستفيدين بلغ 1.836.185 مستفيداً عبر 5563 ميداناً في 63 محافظة، وفق التقرير الإحصائي الذي نشرته المكتبة.

أبرزت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة جهود مشروعها الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، ودوره في التنمية الثقافية بالمملكة، وأثر فعالياته المتعددة طوال 16 عاماً للمرحلة ما بين 2010 و2026م، مبرزةً فعالياته وأنشطته التي غطت مختلف مناطق المملكة.

وبمناسبة احتفاء المملكة باليوم الوطني، يُعرض هذا المشروع الثقافي العلمي الذي يركز على نشر القراءة وترسيخ القيم الدينية والوطنية، والتطور والبناء الذي صاحب مسيرة الدولة، وتأصيل الهوية والوعي الثقافي والوطني.

وأوضح التقرير الإحصائي أن المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب يضم: برنامج المكتبة المتنقلة، وبرنامج مصادر التعلم المتنقلة، وبرنامج «تجاربهم في القراءة»، والبرامج والملتقيات الثقافية، وبرنامج مهرجان القراءة الحرة.

وتحت فضاءات هذه البرامج حقق المشروع إنجازات أسهمت في إيصال الكتاب إلى أعداد كبيرة من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية.

ففي برنامج المكتبة المتنقلة قدّم المشروع 86 فعالية، وشملت زيارات المدارس 121 مدرسة، وعُقدت 248 ورشة قرائية، وقُدّمت 7 جولات قرائية، وجولات في 63 محافظة و172 مدرسة و157 فعالية. وبلغ إجمالي المستفيدين من المكتبة المتنقلة 661.998 مستفيداً.

واستفاد من برنامج مصادر التعلم المتنقلة نحو 1.097.637 مستفيداً خلال عقد 39 فعالية، وزيارات أسبوعية للحدائق العامة بلغت 4.963 زيارة، وزيارات للجمعيات والفئات الخاصة بلغت 25 زيارة.

وقدّم المشروع مجموعة من اللقاءات الثقافية التي استضاف فيها عدداً من الكتّاب والأدباء والمثقفين السعوديين في برامج توثيقية مسجّلة بلغت 26 لقاء، وأصدر كتابين، وسجّل مع الشخصيات الثقافية نحو 104 ساعات، واستفاد من البرنامج 5.799 مستفيداً.

وعلى صعيد البرامج والملتقيات الثقافية، بيّن التقرير أن عدد الأندية القرائية المشاركة بلغ 92 نادياً، وعدد اللقاءات لقاءان استفاد منهما 156 مستفيداً خلال 18 ساعة، كما أقام المشروع 4 ندوات ومحاضرات استفاد منها 725 مستفيداً.

أما برنامج مهرجان القراءة الحرة فبلغ 26 مهرجاناً، شاركت فيها 1.405 مدارس، واستفاد من البرنامج الذي يعتمد على تحفيز الطلاب والطالبات على القراءة الحرة في مختلف مجالات الآداب والفنون والعلوم والثقافة العامة نحو 69.870 مستفيداً في عدد ساعات وصل إلى 520 ساعة.

وفي الإحصائية الكلية التي نشرها التقرير، جاء إجمالي عدد المستفيدين من المشروع الوطني لتجديد الصلة بالكتاب 1.836.185 مستفيداً، وإجمالي عدد الساعات 43.226 ساعة، وعدد المحافظات التي تمت زيارتها 63 محافظة، وعدد الميادين التي عملت فيها مصادر التعلم المتنقلة 5.027 ميداناً، فيما بلغ عدد الميادين التي عملت فيها المكتبة المتنقلة 536 ميداناً.

ويهدف المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، الذي أطلقته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في 27 أبريل 2003م، إلى ربط مختلف الشرائح الاجتماعية، خاصة الطلاب والطالبات، بإيجاد بيئة مناسبة وحاضنة للإبداع، وتشجيع النشء على القراءة التي تمهد سبل المعرفة، وتعزز التفاعل بين القارئ والكتاب بوصفه وسيط المعرفة الأول وأجيال المستقبل، بما يسهم في تعزيز الهوية والانتماء والتعرف على المنجزات الوطنية قديماً وحديثاً، فضلاً عن التعرف على جوانب من العلوم والآداب والفنون بحسب ما تقدمه المكتبات المتنقلة من كتب متنوعة المجالات.