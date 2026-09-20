صحيفة سبق

أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن أن القوات الحكومية انتقلت من مرحلة الدفاع إلى استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في مأرب ومناطق أخرى، مع تصديها لهجمات جنوب المحافظة، وإسقاط طائرة مسيّرة قرب باب المندب، وتنفيذ غارات جوية استهدفت منصات صواريخ ومخازن أسلحة في البيضاء، وسط تحذيرات من تهد…

أكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة في اليمن، اللواء الركن منصور بن عبدالله ثوابة، أن القوات الحكومية تواصل عملياتها العسكرية في محافظة مأرب، مؤكداً أن المعركة لم تعد تقتصر على الدفاع عن المواقع، بل باتت تستهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومؤسسات الدولة، وفق ما نقله المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

هجمات جنوب مأرب

وتحدث ثوابة عن الهجمات التي شنّها الحوثيون قبل أيام على مواقع للقوات الحكومية جنوب مأرب، مؤكداً أن القوات تصدّت لها وأوقعت خسائر فادحة في صفوف المهاجمين، إذ سقط عشرات العناصر بين قتيل وجريح وأسير. ولفت إلى أن جثث عدد من عناصر الحوثيين لا تزال في الشعاب والوديان ومناطق المواجهات، مشيراً إلى أن الجماعة تركت مقاتليها دون إجلاء أو إسعاف عقب المعارك.

غرفة عمليات مشتركة

وأوضح ثوابة أن القوات المسلحة في جبهات مأرب ومختلف مناطق القتال تعمل من خلال غرفة عمليات مشتركة وتحت قيادة موحدة، مشيراً إلى التنسيق الوثيق بين القوات البرية والجوية خلال العمليات. كما دعا أبناء القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم إرسال أبنائهم للقتال في صفوف الجماعة، محذراً من أنهم «سيعودون جثثاً هامدة».

إسقاط مسيّرة قرب باب المندب

وفي تطور ميداني، أعلنت قوات «درع الوطن» الحكومية أن أفراد اللواء الأول التابع لها أسقطوا طائرة مسيّرة حوثية أثناء تحليقها في أجواء جبهة كهبوب بمحاذاة مضيق باب المندب، ونشرت مقطع فيديو قالت إنه يوثّق عملية الإسقاط، دون تحديد نوع الطائرة أو مهمتها. وتشهد جبهة كهبوب المطلة على باب المندب مواجهات متكررة بين الطرفين.

تصعيد على جبهات عدة

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات الجوية استهدفت عناصر ميليشيا الحوثي وعتادها في محافظة البيضاء، مشيراً إلى أن الغارات دمّرت منصات إطلاق صواريخ ومنظومة اتصالات متطورة ومخازن أسلحة وعتاد عسكري.

وتصاعد القتال منذ يوليو الماضي بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فيما اندفعت الميليشيات على طول ساحل البحر الأحمر واستولت على مدينة المخا الساحلية وجزر في مضيق باب المندب. وأكدت القوات اليمنية أنها ستواصل الضربات والمواجهات ضد الحوثيين على كافة الجبهات، فيما حذّرت الحكومة اليمنية من أن اقتراب الحوثيين من باب المندب يهدد الملاحة الدولية.

وفي غضون ذلك، أعلن الحوثيون مقتل 73 من عناصرهم، بينهم 25 من حاملي الرتب العسكرية، في أحدث سلسلة إعلانات تشييع نشرتها وسائل إعلام تابعة للميليشيا، ليرتفع إجمالي قتلاها المُعلَن عن تشييعهم منذ منتصف يوليو إلى 413.