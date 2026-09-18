صحيفة سبق

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهولندية KLM كانت متجهة من أمستردام إلى جزيرة كوراساو للعودة إلى مطار سخيبول، بعد اشتعال حريق في شاحن محمول يعود للمدير التنفيذي السابق للشركة كاميل إيرلينغس، الذي أصيب بجروح طفيفة، في مخالفة للوائح التي تحظر شحن الأجهزة أثناء التحليق.

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهولندية «كي إل إم» كانت متجهة من أمستردام إلى جزيرة كوراساو، للعودة إلى مطار سخيبول إثر اندلاع حريق في شاحن محمول (باوربانك) على متنها.

وكشف تقرير لقناة «آر تي إل» الإخبارية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الشاحن المشتعل يعود إلى كاميل إيرلينغس، المدير التنفيذي السابق لشركة «كي إل إم»، الذي كان على متن الرحلة، في مفارقة لافتة تجمع بين الحادث والمسؤول السابق عن الشركة المشغّلة للطائرة.

وأشارت المصادر إلى أن إيرلينغس أُصيب بجروح طفيفة جراء الحادث، فيما أفاد أحد الركاب المجاورين له بأن الجهاز كان قيد الشحن لحظة اندلاع النيران.

وتجدر الإشارة إلى أن لوائح السلامة المعتمدة لدى «كي إل إم» تُجيز حمل الشواحن المحمولة على متن طائراتها، غير أنها تحظر صراحةً استخدامها أو شحنها أثناء التحليق، تفادياً لمخاطر الاشتعال.