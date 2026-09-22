صحيفة سبق

أعلنت شركة الشويرد للتكييف والأجهزة الكهربائية عن طرح جهاز ميكرويف "تراي" بلت إن جديد بسعة 25 لترًا باللون الأسود، مخصص للتركيب المدمج في المطابخ الحديثة، ويجمع بين التسخين والطهي والشواء مع صحن دوّار لتوزيع أفضل للطعام. ويأتي إطلاق الجهاز في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع محفظة منتجات "تراي" في السو…

أعلنت شركة الشويرد للتكييف والأجهزة الكهربائية عن طرح جهاز ميكرويف تراي بلت إن الجديد بسعة 25 لترًا لتوسيع تشكيلة أجهزة المطابخ المدمجة وتقديم خيارات تجمع بين التصميم العصري والوظائف العملية التي تلائم احتياجات المنازل الحديثة.

ويأتي الميكرويف الجديد بتصميم بلت إن باللون الأسود، بما يتيح دمجه بشكل متناسق مع وحدات المطبخ، ويمنح المساحة مظهرًا أكثر ترتيبًا وانسجامًا، خاصة مع التوجه المتزايد نحو استخدام الأجهزة المدمجة في تصميم المطابخ الحديثة.

ويجمع الجهاز بين وظائف التسخين والطهي والشواء، ، ما يوفر مرونة أكبر في تحضير وتسخين وتحمير مجموعة متنوعة من الأطعمة. كما يأتي بسعة 25 لترًا مناسبة للاستخدام اليومي، وصحن دوار يساعد على توزيع الطعام بشكل مناسب أثناء التشغيل.

ويأتي طرح الميكرويف الجديد ضمن توجه الشويرد لتطوير محفظة منتجات تراي في السوق السعودي والتوسع في فئة أجهزة المطابخ المدمجة مع التركيز على توفير منتجات تجمع بين الوظائف العملية والتصاميم التي تتماشى مع أنماط المطابخ المعاصرة.

وتسعى الشويرد من خلال توسيع تشكيلة إلى توفير خيارات متعددة للعملاء في قطاع الأجهزة المنزلية، بما يلائم الاحتياجات المختلفة للمنازل ويواكب تطور تصميم وتجهيز المطابخ في السوق السعودي.