صحيفة سبق

توجت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمركز الأول عالميًا في المسابقة الدولية للطائرات بدون طيار SUAS 2026 بمدينة تولسا الأمريكية، متفوقة على 64 فريقًا. وضم فريق الجامعة 15 طالبًا صمموا نظامًا جويًا ذاتيًا متكاملًا، وحصدوا أيضًا جائزة MathWorks للمحاكاة، مستعيدين اللقب بعد فوز 2024.

تُوِّجت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمركز الأول عالمياً في المسابقة الدولية للطائرات بدون طيار (SUAS 2026)، المُقامة في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، متفوقةً على 64 فريقاً دولياً، لتستعيد اللقب العالمي للمرة الثانية بعد فوزها بنسخة 2024.

ونجح فريق الجامعة المؤلف من 15 طالباً من تخصصات هندسية وتقنية متعددة في تصميم نظام جوي غير مأهول قادر على تنفيذ المهام بصورة ذاتية كاملة، فضلاً عن حصده المركز الأول في جائزة «MathWorks» للمحاكاة.

وجاء هذا الإنجاز رغم تحديات التأشيرات التي حدّت من المشاركة الحضورية، إذ اقتصرت على خمسة أعضاء فقط، فيما واصل بقية الفريق تقديم دعمه الفني عن بُعد دون انقطاع.

ويُضاف هذا الفوز إلى سجل الجامعة الحافل في المسابقة ذاتها، بعد أن حققت المركز الأول عام 2024، والمركز الثالث عام 2025، قبل أن تستعيد الصدارة العالمية في نسخة 2026.