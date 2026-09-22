صحيفة سبق

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تحالف مكة واتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان يمثلان خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمني والردع الجماعي دون استهداف أي دولة، مشدداً على دعم السلام والاستقرار في المنطقة ودور الاتفاق في توثيق التضامن بين الدول ا…

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «تحالف مكة» يعزز التضامن بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، مشيراً إلى أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقّعتها الدول الثلاث تمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الأمني والدفاعي.

وأوضح أردوغان أن الاتفاق يجسّد مبدأ الردع الجماعي، ولا يستهدف أي دولة، بل يسعى إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

إعادة إعمار غزة «على الفور»

حثّ الرئيس التركي المجتمع الدولي على الشروع فوراً في إعادة إعمار قطاع غزة، في ظل الدمار الهائل الذي خلّفته الضربات الإسرائيلية، قائلاً: «علينا أن نبدأ إعادة إعمار غزة على الفور»، وداعياً قادة العالم إلى «ممارسة قدر أعلى من الضغوط على إسرائيل».

ووصف أردوغان غزة بأنها «معسكر الاعتقال الأكثر منافاة للإنسانية والمخزي في عصرنا»، محمّلاً إسرائيل مسؤولية مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ومتهماً إياها بممارسة «إرهاب الدولة».

وغادر الوفد الإسرائيلي قاعة الجمعية العامة احتجاجاً خلال كلمة أردوغان، وفق ما أفاد متحدث باسم السفير الإسرائيلي داني دانون.

البحر الأسود واليمن

على صعيد آخر، وصف أردوغان الضربات التي استهدفت السفن التجارية في البحر الأسود بأنها «غير مقبولة أياً كان منفذها»، مؤكداً أن أنقرة تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة وضمان الأمن الغذائي ومنع اتساع رقعة الصراع.

وأشار إلى أن تركيا تواصل مساعيها الدبلوماسية مع كافة الأطراف لإنهاء الصراع في اليمن، مؤكداً أن استمرار الأعمال القتالية لا يخدم مصلحة أي طرف.