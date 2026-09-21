صحيفة سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة إلى رئيس جمهورية أرمينيا فاهاكن خاتشاتوريان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبرين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لحكومة وشعب أرمينيا الصديق بالتقدم والازدهار.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بدوام الصحة والسعادة، ولحكومة جمهورية أرمينيا الصديقة وشعبها اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان، بالمناسبة ذاتها.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة جمهورية أرمينيا الصديقة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.