صحيفة سبق

نجح فريق جراحة الأوعية الدموية بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة في إجراء تدخل وعائي متقدم لمريض يبلغ 60 عامًا، كان يعاني من تمدد معقد وكبير ومهدد بالانفجار في الشريان الأورطي البطني قرب الشرايين الكلوية، باستخدام دعامات مغطاة مع الحفاظ على تروية الأعضاء الحيوية.

نجح فريق جراحة الأوعية الدموية بمدينة الملك سلمان الطبية في المدينة المنورة في إجراء تدخل إنقاذي نوعي لمريض يبلغ من العمر 60 عاماً، كان يعاني من تمدد معقد وكبير في الشريان الأورطي البطني المجاور للشرايين الكلوية، مع ارتفاع حاد في خطر الانفجار.

وأوضحت مدينة الملك سلمان الطبية أن الفحوصات الطبية كشفت عن تصاعد سريع في حجم التمدد الشرياني، إذ ارتفع قطره من 4.8 سم إلى نحو 6 سم خلال عام واحد، مما استدعى التدخل العاجل نظراً لخطورة الانفجار الوشيك.

وجرى تنويم المريض في وحدة العناية المركزة، وضبط ضغط الدم بدقة، وإجراء تصوير مقطعي للشرايين (CTA)، إلى جانب قياسات دقيقة للتشريح الوعائي؛ لوضع الخطة العلاجية المناسبة، لا سيما مع امتداد التمدد إلى منطقة منشأ الشرايين الكلوية.

وبعد تقييم الحالة، أجرى الفريق الجراحي تدخلاً وعائياً متقدماً لإصلاح التمدد باستخدام دعامة مغطاة داخل الأوعية الدموية، وتركيب دعامة موازية للشريان الكلوي، مع الحفاظ على التروية الدموية للكلى والأمعاء والأعضاء الحيوية، مما أغنى المريض عن الشق الجراحي المفتوح. كما جرى إصلاح الشرايين الطرفية عبر القسطرة العلاجية لتحسين التروية الدموية للأطراف السفلية.

وتكلل التدخل بالنجاح، إذ نُقل المريض بعد الإجراء إلى وحدة العناية المركزة بحالة مستقرة، واستكمل المتابعة والرعاية الطبية اللازمة، قبل أن يغادر المستشفى بصحة جيدة.

ويعكس هذا الإنجاز تكامل الجهود بين الفرق الطبية والفنية والتمريضية بمدينة الملك سلمان الطبية، بمشاركة فرق جراحة الأوعية الدموية والعناية المركزة والتخدير والتمريض، في تقديم رعاية صحية متخصصة وآمنة للحالات الوعائية المعقدة والحرجة.