صحيفة سبق

يقدّم فندق "حياة ريجنسي لندن – ذا تشرشل" تجربة ضيافة فاخرة من فئة الخمس نجوم في منطقة مارليبون الراقية وسط لندن، مستفيداً من موقعه القريب من شارع أكسفورد وهايد بارك ومحطة Marble Arch وإطلالته على حدائق Portman Square. يضم الفندق ٤٤٠ غرفة وجناحاً بتصاميم تجمع بين الأناقة البريطانية الكلاسيكية واللمسا…

يقدم فندق حياة ريجنسي لندن – ذا تشرشل (Hyatt Regency London – The Churchill) تجربة ضيافة فاخرة من فئة الخمس نجوم في قلب العاصمة البريطانية، مستفيداً من موقعه المميز في منطقة مارليبون الراقية وإطلالته على حدائق Portman Square، بالقرب من عدد من أشهر وجهات التسوق والترفيه في لندن.

ويتميز الفندق بموقع استراتيجي يضع ضيوفه على مسافة قريبة من شارع أكسفورد وهايد بارك وماربل آرتش وشارع بوند، ما يجعله خياراً مناسباً للمسافرين الراغبين في الجمع بين الإقامة الراقية والتسوق واستكشاف أبرز معالم وسط لندن.

ويضم الفندق 440 غرفة وجناحاً بتصاميم تجمع بين الأناقة البريطانية الكلاسيكية ووسائل الراحة العصرية، مع لمسات مستوحاة من شخصية وإرث رئيس الوزراء البريطاني الأسبق السير ونستون تشرشل، الذي يحمل الفندق اسمه.

وتتنوع خيارات الإقامة بين الغرف والأجنحة العائلية والأجنحة المطلة على حدائق Portman Square، إلى جانب غرف تتيح الدخول إلى Regency Club Lounge والاستفادة من مجموعة من الخدمات والمزايا الإضافية.

ويقدم الفندق مجموعة من تجارب الطعام، من بينها The Montagu Kitchen الذي يقدم أطباقاً مستوحاة من مطابخ البحر المتوسط والمشويات، إلى جانب The Churchill Bar & Terrace الذي يتميز بأجوائه البريطانية الأنيقة وتراسه الخارجي.

كما تشمل مرافق الفندق مركزاً للياقة البدنية يعمل على مدار الساعة، وعلاجات سبا بالحجز المسبق، وخدمة الغرف، والإنترنت المجاني، إضافة إلى مجموعة من المساحات المخصصة للاجتماعات والمناسبات والفعاليات.

ويعزز موقع الفندق من جاذبيته للزوار القادمين إلى لندن للسياحة أو الأعمال، إذ تقع محطة Marble Arch على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام، ما يوفر سهولة الوصول إلى مختلف مناطق العاصمة، فيما يمنح موقعه المقابل لحدائق Portman Square الضيوف أجواء أكثر هدوءاً وخصوصية وسط واحدة من أكثر مدن العالم حيوية.

ويواصل حياة ريجنسي لندن – ذا تشرشل تقديم تجربة تجمع بين الضيافة البريطانية والأناقة والموقع المركزي، ليشكل أحد الخيارات البارزة للراغبين في الإقامة بالقرب من أبرز معالم التسوق والترفيه في وسط لندن.