صحيفة سبق

تواصلت المعارك العنيفة في جبهات متعددة بمحافظة تعز جنوبي غرب اليمن، حيث عززت القوات الحكومية مكاسبها في جبهة راسن مع وصول تعزيزات ميدانية ودخول الطيران اليمني المسيّر على خط المواجهات، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات ومخازن أسلحة لميليشيا الحوثي ومصرع 7 من عناصرها.

شهدت جبهات محافظة تعز جنوبي غرب اليمن معارك عنيفة الأربعاء، أسفرت عن مقتل 7 عناصر من ميليشيا الحوثي، فيما نفّذ الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية 4 غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع الميليشيا في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري بأن القوات الحكومية عزّزت مكاسبها الميدانية في جبهة «راسن» جنوبي تعز، مع وصول تعزيزات إضافية إلى المنطقة، ودخول الطيران اليمني المسيّر على خط المواجهات، وسط استمرار الاشتباكات على عدد من المحاور.

وتركّزت الاشتباكات في جبهات «الأحطوب» و«الكدحة» و«الضباب» و«الصلو» والجبهة الشرقية لمدينة تعز، واستُخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة، فيما تصدّت القوات لمحاولات الميليشيا توظيف الطائرات المسيّرة في جبهة «الكدحة» والجبهات المحيطة بالمدينة، وأفشلت أهدافها.

وعلى صعيد الغارات الجوية، استهدفت غارتان تجمعات ومخازن أسلحة للميليشيا في منطقة «البرح»، فيما استهدفت غارة ثالثة اجتماعاً لقيادات الميليشيا في مديرية «الوازعية»، بينما ضربت غارة رابعة تجمعات للميليشيا في المديرية ذاتها.

وفي سياق متصل، استهدفت ميليشيا الحوثي مساء الأربعاء الأحياءَ السكنية المكتظة شمال مدينة تعز بقذائف المدفعية، في تصعيد جديد طال المناطق المدنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تكثيف الحوثيين هجماتهم على منطقة الساحل الغربي، بينما تواصل القوات الحكومية تعزيز مواقعها مع وصول مزيد من التعزيزات والمتطوعين من مختلف أنحاء البلاد.