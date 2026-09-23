صحيفة سبق

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يهنئ في برقية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة اليوم الوطني السعودي. كما بعث نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، برقيتين مماثلتين بالتهنئة للملك سلم…

هنّأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمناسبة اليوم الوطني السعودي.