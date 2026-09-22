صحيفة سبق

جددت الأمم المتحدة إدانتها لاعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية العابرة للحدود على المملكة، بما في ذلك محاولة استهداف الرياض، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنع مزيد من التصعيد.

جددت الأمم المتحدة إدانتها لاعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية العابرة للحدود ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك محاولة استهداف العاصمة الرياض والهجمات على المدنيين والبنية التحتية للطاقة في مناطق أخرى من المملكة، داعية الأطراف إلى ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد.

وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال الإحاطة الصحفية اليومية (الاثنين)، عن القلق البالغ إزاء التصعيد العسكري في اليمن ومحيطه، بما يشمل هجمات مليشيا الحوثي في محافظات تعز ولحج ومأرب، وما لها من تداعيات خطيرة على المدنيين في اليمن والمنطقة.

وشدد دوجاريك على ضرورة احترام الالتزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حظر الهجمات المباشرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

ويأتي الموقف الأممي المحدّث بعد إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، السبت، نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه الرياض، وإحباط محاولات استهداف مدن بيش والطائف وفرسان وينبع.

وكانت تغطية سابقة لمواقف دوجاريك قد ركزت على إدانة الهجمات على مواقع في جنوب المملكة؛ ويُعدّ التنويه الصريح بمحاولة استهداف الرياض تطويراً في الإحاطة الأممية بعد حادث نهاية الأسبوع.