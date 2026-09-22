صحيفة سبق

جدّدت وزارة الدفاع عهد الولاء للمملكة بمناسبة اليوم الوطني السعودي عبر مقطع فيديو يحمل شعار "قسمٌ نصونه.. ورايةُ عزٍّ نفديها"، مستحضرةً قسم منتسبيها القائم على الإخلاص لله، والطاعة للقيادة، والدفاع عن الوطن وأمنه وحدوده، وحماية أسراره ومقدراته في مختلف الظروف.

أحيت وزارة الدفاع اليوم الوطني السعودي بنشر مقطع مرئي يستحضر قسم منتسبيها تحت شعار «قسمٌ نصونه.. ورايةُ عزٍّ نفديها»، في تأكيد على معاني الولاء والوفاء للمملكة والدفاع عن أمنها وسيادتها.

ويتضمن القسم عهداً يؤديه منتسبو وزارة الدفاع، يبدأ بالتعهد بالإخلاص لله والجهاد في سبيله والعمل بشريعة الإسلام، والطاعة للملك، والدفاع عن الوطن بكل ما يملكون من وسائل.

كما يشمل القسم التعهد بأن يكون المنتسبون «سلمًا لمن سالمهم وحربًا على من حاربهم»، وتنفيذ أوامر الرؤساء في غير معصية الله، وعدم إفشاء أسرار الدولة، والمحافظة على السلاح في مختلف الظروف والأماكن.

وتتمثل أبرز مهام القوات المسلحة السعودية في حماية سيادة المملكة وأمن حدودها ومقدساتها، وتعزيز قدرتها على الدفاع عن الوطن ومقدراته.

وتضم القوات المسلحة السعودية عدداً من الأفرع الرئيسية، تشمل: القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوة الصواريخ الاستراتيجية.

ويأتي استحضار القسم في اليوم الوطني تأكيداً على قيم المسؤولية والانضباط والالتزام التي يحملها أفراد القوات المسلحة في أداء مهامهم دفاعاً عن المملكة وأمنها.