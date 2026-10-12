صحيفة سبق

أعربت دولة ليبيا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في مواجهة ما يستهدف أمنها واستقرارها. وجددت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية إدانتها الشديدة للهجمات التي طالت مطارات ومنشآت طاقة خلال اليومين الماضيين، معبرةً عن قلقها وتعازيها لأسر الضحايا.

أكدت دولة ليبيا تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وجدّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، في بيان رسمي، إدانتها واستنكارها الشديدَين للهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية خلال اليومين الماضيين، والتي طالت المطارات ومنشآت الطاقة وأهدافًا أخرى.

وأعربت الوزارة عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد وما أسفر عنه من خسائر في الأرواح وإصابات، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بمرافق المطارات وما خلّفه ذلك من تعطُّل في حركة الملاحة الجوية.

وختم البيان بتقديم خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مع التمني بالشفاء العاجل لجميع المصابين.