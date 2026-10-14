صحيفة سبق

أعلن الجيش الباكستاني نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي ضمن برنامج لتحديث قدراته الصاروخية ورفع جاهزية قواته المسلحة. وتأتي التجربة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في جنوب آسيا والمنافسة العسكرية مع الهند، ما يعزز موقع باكستان في معادلات الردع والتوازن الاستراتيجي بالمنطقة.

أعلن الجيش الباكستاني عن نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي (Hypersonic)، في خطوة تعكس سعي إسلام أباد إلى تعزيز قدراتها الصاروخية وتطوير أنظمتها العسكرية، وتقوية موقفها الدفاعي في ظل التحديات الأمنية والاستراتيجية التي تواجه المنطقة.

وأفاد الجيش بأن التجربة حققت أهدافها بنجاح، مشيراً إلى أن عملية الإطلاق تأتي ضمن جهود مستمرة لتعزيز القدرات التقنية والعسكرية، ورفع كفاءة الأنظمة الصاروخية، وزيادة الجاهزية العملياتية للقوات المسلحة.

ويُعَدّ تطوير الصواريخ الباليستية فرط الصوتية مجالاً رئيسياً للمنافسة العسكرية والتكنولوجية بين القوى الإقليمية والدولية، نظراً للسرعات العالية والقدرة على المناورة أثناء التحليق التي تتميز بها هذه الأنظمة؛ وهي خصائص تجعل اعتراضها أمراً صعباً باستخدام أنظمة الدفاع الجوي التقليدية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة على وقع التوترات الأمنية في جنوب آسيا والمنافسة العسكرية بين باكستان والهند، إذ يُعَدّ تطوير القدرات الصاروخية عنصراً جوهرياً في معادلات الردع والتوازن الاستراتيجي بين البلدين.

كما تعكس التجربة التزام المؤسسة العسكرية الباكستانية بتحديث ترسانتها الدفاعية ومواكبة التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الصواريخ، بما يعزز مكانة البلاد في مشهد المنافسة العسكرية الإقليمية.