صحيفة سبق

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمدينة الرياض، ووصفه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد للأمن القومي العربي. وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي تضامن البرلمان الكامل مع المملكة، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها…

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مدينة الرياض، مؤكداً أن هذا العمل الإرهابي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان اليوم، عن تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسلامة أراضيها.

ودعا اليماحي المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤوليته القانونية والسياسية لوقف هذه الاعتداءات السافرة، وضمان عدم تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها.