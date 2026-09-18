صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

أظهر تقرير البنك المركزي السعودي أن إنفاق عمليات نقاط البيع في الفترة من 6 إلى 12 سبتمبر بلغ 13.79 مليار ريال عبر 254.9 مليون عملية، بتراجع 12.9% في القيمة و4.8% في عدد العمليات أسبوعيًا، مع هبوط حاد بقطاع التعليم 58.2% وتصدر الأطعمة والمشروبات حجم الإنفاق.

كشف تقرير البنك المركزي السعودي لعمليات نقاط البيع أن إجمالي الإنفاق خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 سبتمبر بلغ 13.79 مليار ريال عبر 254.9 مليون عملية، بتراجع 12.9% في القيمة و4.8% في عدد العمليات مقارنةً بالأسبوع السابق. وجاء متوسط قيمة العملية الواحدة عند 54.1 ريال، بانخفاض 8.5% عن الأسبوع الماضي، و7.4% مقارنةً بمتوسط الأسابيع الأربعة الأخيرة.

سجّل قطاع التعليم أكبر تراجع أسبوعي بنسبة 58.2%، إذ انخفض إنفاقه من 1.04 مليار ريال إلى 316.2 مليون ريال في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي. في المقابل، تصدّر قطاع الأثاث والمستلزمات المنزلية قائمة القطاعات الصاعدة بارتفاع 0.8%، منتقلاً من 449 مليون إلى 452.4 مليون ريال.

تربّعت الأطعمة والمشروبات على قمة القطاعات إنفاقاً بـ 2.28 مليار ريال موزّعة على 59.8 مليون عملية، مستحوذةً على 16.5% من إجمالي إنفاق الأسبوع، رغم تراجعها 15.1% عن الأسبوع السابق. وجاءت قطاعات «أخرى» في المرتبة الثانية بـ 2.09 مليار ريال بتراجع 13.8%، تلتها المطاعم والمقاهي بـ 1.69 مليار ريال بتراجع 6.7%، فالملبوسات والإكسسوارات بـ 1.10 مليار ريال بتراجع 14.1%، ومحطات الوقود بـ 1.05 مليار ريال بتراجع 4.3%.

جغرافياً، استحوذت الرياض على 35.3% من إجمالي الإنفاق بقيمة 4.87 مليار ريال، بتراجع 12% عن الأسبوع الماضي. وحلّت جدة ثانيةً بحصة 13.7%، تلتها الدمام بـ 5.0%، ومكة المكرمة بـ 3.9%، والمدينة المنورة بـ 3.8%، والخبر بـ 2.8%.

المصدر: البنك المركزي السعودي — تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعي.