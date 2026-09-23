عبدالحكيم شار

شدد لاعبا المنتخب السعودي عبدالله الحمدان ومحمد كنو على أهمية الفوز في مباراة الافتتاح أمام المنتخب الكويتي بهدف دون رد ضمن كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مؤكدين أن حصد النقاط الثلاث والتصدر هو الأهم، مع التعهد بتقديم مستويات أفضل في المواجهات المقبلة ودعوة الجماهير لمواصلة الدعم.

تصدّر المنتخب السعودي مجموعته الأولى في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» برصيد 3 نقاط، عقب انتصاره على نظيره الكويتي بهدف دون رد في الجولة الأولى، بالتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، فيما بقي المنتخب الكويتي دون رصيد.

وقال مهاجم الأخضر عبدالله الحمدان عقب المباراة: «ألف مبروك للمنتخب السعودي وجماهيرنا، وهارد لك لأشقائنا الكويتيين. دائماً أولى مباريات البطولة تكون صعبة، والمباراة لم تكن سهلة، لكن المهم الفوز والخروج بثلاث نقاط».

وأضاف الحمدان حول المزيج بين الشباب وأصحاب الخبرة في صفوف الأخضر: «عندنا منتخب يجمع بين الشباب ولاعبي الخبرة، وأمامنا استحقاقات مهمة تبدأ بخليجي 27، ثم كأس آسيا إن شاء الله. عدّينا المباراة الأولى الصعبة، وإن شاء الله نظهر في القادمة بمستوى ونتائج أفضل».

وأثنى الحمدان على دعم الجماهير السعودية، قائلاً: «نشكرهم، ما قصّروا، وهم دائماً الداعم الأول للمنتخب، ونتمنى حضورهم في مبارياتنا القادمة».

من جانبه، هنّأ قائد المنتخب السعودي محمد كنو الجمهور بالفوز، وقال: «مبروك للجمهور السعودي والوطن العربي على هذا الفوز. كانت مباراة صعبة، ومباريات الافتتاح دائماً كذلك، لكن الحمد لله وُفّقنا وخرجنا بثلاث نقاط».

وعن إصابة حارس المنتخب نواف العقيدي، كشف كنو أن «الإصابة في الكوع»، متمنياً له السلامة والعودة السريعة قبل المباريات المقبلة.

وحول عدم اكتمال شكل المنتخب بصورة نهائية في المباراة الأولى، قال كنو في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية: «طبيعي في أول مباراة وبهذا الجو ألا يظهر الفريق بأكمل وجه، لكن الحمد لله خرجنا بالنقاط والفوز، وهذا هو الأهم».

واختتم كنو بتوجيه دعوة للجماهير السعودية لمواصلة حضورها ومساندة الأخضر في بقية مباريات البطولة.