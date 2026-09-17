صحيفة سبق

أدانت تونس بشدّة الهجمات التي استهدفت عددًا من المدن في المملكة العربية السعودية، ووصفتها بأنها تهديد لأمن المملكة واستقرارها وانتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها. وأكدت، في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها لكل ما يحفظ أمنها واستقرارها وحرية وأمن الملاحة البحرية.

أدانت تونس بشدة الهجمات الآثمة التي استهدفت عدداً من المدن في المملكة العربية السعودية، واصفةً إياها بأنها تهديد صريح لأمن المملكة واستقرارها، وانتهاك سافر لسيادتها وسلامة أراضيها.

وأعربت وزارة الخارجية التونسية في بيان أصدرته اليوم، عن التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدةً دعمها لكل ما من شأنه صون أمن المملكة واستقرارها، والحفاظ على حرية الملاحة البحرية وأمنها.