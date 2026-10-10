صحيفة سبق

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط بنما الجمعة، متسببًا في انهيار مبانٍ وطرق وإصابة 27 شخصًا على الأقل دون تسجيل وفيات. ووقع الزلزال على عمق ضحل، وكان مركزه قرب بلدة بيتالوزا أريبا في مقاطعة هيريرا، وشعر به السكان في أنحاء البلاد.

ضرب زلزال عنيف بلغت شدته 7.7 درجات على مقياس ريختر وسط بنما، الجمعة، مخلّفاً انهيار مبانٍ وطرق وإصابة 27 شخصاً على الأقل، في حين لم تُسجَّل أي وفيات حتى الآن.

وأوضح النظام الوطني للحماية المدنية في بيان رسمي أن الزلزال وقع على عمق ضحل، وشعر بتداعياته السكان في مختلف أنحاء البلاد.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال عند الساعة 12:56 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على بعد عشرة كيلومترات من بلدة «بيتالوزا أريبا» الصغيرة في مقاطعة هيريرا وسط البلاد.