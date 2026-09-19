صحيفة سبق

كشفت دراسة نُشرت في مجلة PLOS Medicine واعتمدت على بيانات 95,559 مشاركاً من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن النوم لمدة 6–8 ساعات يومياً يرتبط بأدنى مستويات مخاطر الإصابة بعشرات الأمراض، بينما يزيد النوم لأقل من 5 ساعات وعدم انتظامه من احتمالات الإصابة بحالات مزمنة ونفسية متعددة.

أظهرت دراسة جديدة وجود علاقة لافتة بين مدة وعمق النوم من جهة، ومخاطر الإصابة بعشرات الأمراض من جهة أخرى، إذ تبيّن أن النوم بين 6 و8 ساعات يومياً يرتبط بأدنى مستويات المخاطر الصحية.

ونُشرت الدراسة في مجلة «PLOS Medicine»، وأجراها شينغتشي صن من جامعة العاصمة الطبية في الصين وزملاؤه، اعتماداً على بيانات 95559 مشاركاً من «البنك الحيوي في المملكة المتحدة» (UK Biobank).

وتابع الباحثون المشاركين لمدة بلغت 8.9 سنوات، بعد أن ارتدوا أجهزة على المعصم لمدة 7 أيام وليالٍ متتالية لقياس مدة النوم ومراحله، بما في ذلك النوم العميق ونوم حركة العين السريعة، إضافة إلى انتظام النوم وفترات اليقظة أثناء الليل.

ووجدت الدراسة أن زيادة مدة نوم حركة العين السريعة ارتبطت بانخفاض مخاطر الإصابة بـ83 مرضاً، من بينها قصور القلب والخرف ومرض باركنسون. كما ارتبطت زيادة مدة النوم العميق بانخفاض مخاطر الإصابة بسبع حالات صحية، من بينها داء السكري من النوع الثاني واضطراب الاكتئاب الجسيم، وذلك وفقاً لموقع «ميديكال إكسبريس».

في المقابل، ارتبط عدم انتظام النوم وزيادة فترات اليقظة بعد الخلود إلى النوم بارتفاع مخاطر الإصابة بعدة حالات، من بينها اضطرابات القلق واضطرابات مرتبطة بتعاطي الكحول والمخدرات.

كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ37 حالة مرضية، بينما ارتبطت مدة النوم التي تتراوح بين 6 و8 ساعات بأدنى مستويات المخاطر في عدد كبير من الأمراض.

وأشار الباحثون إلى أن الدراسة لا تثبت أن أنماط النوم تسبب الأمراض أو تمنعها بشكل مباشر، لأنها اعتمدت على رصد الارتباطات بين النوم والحالة الصحية، وليس على تجربة سريرية تُثبت علاقة سببية.

وأكد الفريق البحثي أن النتائج تقدم أدلة إضافية على أهمية الحصول على نوم كافٍ ومنتظم، وعلى الدور المحتمل لمراحل النوم المختلفة، وخصوصاً النوم العميق ونوم حركة العين السريعة، في الحفاظ على الصحة العامة.