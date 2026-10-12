صحيفة سبق

عرضت روتانا ساينز مشروعها للوحات الإعلانية الخارجية بحاضرة الدمام خلال معرض فرص الشرقية في الظهران إكسبو، بصفتها شريكًا استراتيجيًا لشركة أشراق للتنمية والتطوير. ويستهدف المشروع تركيب أكثر من 1,000 أصل إعلاني في الدمام والخبر والظهران باستثمارات تتجاوز 3.5 مليار ريال خلال عشر سنوات، مع قياس الجمهور…

شاركت روتانا ساينز في معرض فرص الشرقية، الذي أقيم في الظهران إكسبو يومي 7 و8 أكتوبر 2026، بصفتها شريكًا استراتيجيًا لشركة أشراق للتنمية والتطوير، الذراع التنموي والاستثماري لأمانة المنطقة الشرقية، وعرضت مشروعها للوحات الإعلانية الخارجية بحاضرة الدمام، الذي يستهدف تركيب أكثر من 1,000 أصل إعلاني في الدمام والخبر والظهران باستثمارات تتجاوز 3.5 مليار ريال سعودي على مدى عشر سنوات.

وتزامنت المشاركة مع حفل التدشين الرسمي لشركة أشراق للتنمية والتطوير، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، وبحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل.

وجمع المعرض عددًا من المشاريع التنموية والاستثمارية والشراكات المرتبطة بتنمية الأصول البلدية وجودة الحياة وجذب الاستثمار إلى المنطقة الشرقية.

ثلاثة عقود وامتياز لعشر سنوات

وتعمل روتانا ساينز بصفتها الممثل الحصري لتحالف الشركة الحديثة للإعلان والدعاية المحدودة وروتانا للخدمات الإعلانية، من خلال ثلاثة عقود شملت ترخيصين للإعلانات ذات الصيغ الكبيرة على الأبراج، إلى جانب امتياز رئيسي لمدة عشر سنوات لمشروع اللوحات الإعلانية الخارجية بحاضرة الدمام.

وأُسندت إلى شركة الأصول المتينة، بصفتها شركة المشروع ذات الغرض الخاص، مسؤولية تنفيذ أعمال التركيب والتشغيل والصيانة وبيع المساحات الإعلانية.

وتشمل مواقع مشاريع الشركة في المنطقة برج العبد الكريم، وبرج الخالدي، وبرج موسى، ومركز الخليج، إلى جانب مواقع مخصصة للأصول الإعلانية على الطرق والمحاور الرئيسية في المدن الثلاث.

وتضم الشبكة المستهدفة صيغًا إعلانية متنوعة، منها الميجاكوم، واللوحات الإعلانية كبيرة الحجم، والجسور الإعلانية، والشاشات الرقمية على الطرق، إلى جانب الواجهات الإعلانية على الأبراج والمعالم الرئيسية.

قياس الجمهور عبر SEIKI

وأتاحت روتانا ساينز لزوار المعرض التعرف على نطاق مشاريعها وشبكتها المستهدفة، ورؤيتها لدور التقنيات الرقمية وبيانات قياس الجمهور في الحملات الإعلانية.

وقال رئيس مجلس إدارة روتانا ساينز نزار ناقرو: «تمثل المنطقة الشرقية ركيزة أساسية في استراتيجية روتانا ساينز للنمو والتوسع، وعكست مشاركتنا في معرض فرص الشرقية التزامنا بالمساهمة في بناء منظومة إعلانية حديثة تواكب النمو الذي تشهده المنطقة. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع أشراق للتنمية والتطوير، نمضي في تنفيذ مشروع اللوحات الإعلانية الخارجية بحاضرة الدمام، باستثمارات تتجاوز 3.5 مليار ريال سعودي على مدى عشر سنوات، وبشبكة مستهدفة تضم أكثر من 1,000 أصل إعلاني في الدمام والخبر والظهران. ونهدف من خلال هذا المشروع إلى تقديم قيمة مستدامة للمدن والعلامات التجارية، وتعزيز حضور الإعلان الخارجي ضمن المشهد الحضري للمملكة».

وأضاف: «بالتزامن مع تنفيذ مشروع روتانا ساينز للإعلانات الخارجية الرقمية في المنطقة الشرقية، نعمل على إدخال تقنيات عالمية متقدمة لقياس الجمهور من خلال منصة SEIKI، بما يتيح لنا قياس مؤشرات رئيسية، تشمل مدى الوصول (Reach) وإجمالي مرات الظهور الإعلاني (Gross Impressions)، ويوفر للمعلنين بيانات أكثر دقة لدعم تخطيط حملاتهم وتقييم أدائها».

وأوضح ناقرو أنه من المتوقع، عند اكتمال الشبكة المستهدفة، أن تغطي شبكة الشركة في شوارع المنطقة الشرقية ما يصل إلى 75% من الجمهور المستهدف، مشيرًا إلى أن SEIKI تدعم عملاءها في قياس جمهور الإعلانات الخارجية الرقمية (DOOH) في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية، وتُستخدم تقنياتها من قبل وكالات عالمية وشركات في قطاع الإعلانات الخارجية.

وتواصل روتانا ساينز، بحسب الشركة، توسيع شبكتها من المنطقة الشرقية إلى الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والقصيم وجازان وعرعر وغيرها من المدن، عبر مشاريع وشراكات طويلة المدى، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.