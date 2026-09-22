صحيفة سبق

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في تبليسي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96، بحضور سفراء ومسؤولين جورجيين وطلبة سعوديين، وسلّط السفير سلمان آل الشيخ الضوء على إنجازات رؤية 2030 وتطور العلاقات الثنائية.

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الجورجية تبليسي حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي ، استقبل خلاله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا الأستاذ سلمان آل الشيخ أصحاب المعالي والسعادة من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الحكومة الجورجية ومنسوبي السفارة، وبمشاركة الطلبة السعوديين الدارسين في جورجيا.

وسلّط السفير آل الشيخ الضوء على الإنجازات والمشاريع الطموحة التي حققتها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030 على مختلف الأصعدة، موضحًا ما تشهده العلاقات السعودية الجورجية من نمو وتطور متواصل، ومؤكدًا حرص البلدين الصديقين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين.

كما ألقى نائب وزير الخارجية الجورجي أليكساندر خفتيسياشفيلي كلمة أوضح فيها ما شهدته العلاقات الثنائية بين المملكة وجورجيا خلال السنوات الماضية من توسع في آفاق الصداقة والتعاون في مختلف المجالات.