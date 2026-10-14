صحيفة سبق

دعت أكاديمية سدايا التابعة للهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي الراغبين في مواكبة التطور التقني إلى الالتحاق ببرامج متخصصة للتعرف على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطوير قدراتهم التقنية، موضحة أن التسجيل متاح حالياً عبر مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق في الإعلان.

دعت أكاديمية سدايا (SDAIA Academy)، التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الراغبين في مواكبة التطور التقني إلى الاستفادة من برامجها المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز القدرات التقنية للأفراد ورفع كفاءاتهم في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتهدف الأكاديمية من خلال هذه البرامج إلى تمكين المشاركين من التعرف على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير مهاراتهم التقنية بما يواكب التسارع المتزايد في هذا المجال.