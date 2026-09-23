صحيفة سبق

تقدم وجهة البحر الأحمر لضيوفها احتفالًا باليوم الوطني يجمع العرضة والعود والتجارب التراثية مع المغامرات البحرية ورصد النجوم، في برنامج يمتد حتى 27 سبتمبر عبر منتجعات وجزر الوجهة.

تقدم وجهة البحر الأحمر لضيوفها هذا العام احتفالًا مميزًا باليوم الوطني السعودي في أجواء تجمع بين أصالة الثقافة السعودية والفنون الحديثة، وبين فخامة المنتجعات وسحر الشواطئ والطبيعة، من إيقاعات العرضة السعودية إلى ليالي العود، ومن التجارب التراثية إلى المغامرات البحرية ورصد النجوم.

وحين يحل اليوم الوطني، تتحول الاحتفالات إلى فرصة لاكتشاف وجه يجمع بين الاعتزاز بالتراث والانفتاح على تجارب عصرية. وفي وجهة البحر الأحمر تلتقي زرقة البحر بجمال الطبيعة والفخامة بالضيافة السعودية، بينما تتنوع الفعاليات بتنوع المنتجعات تحت شعار «عزنا بطبعنا».

وحتى الأحد المقبل 27 سبتمبر تمتد احتفالات اليوم الوطني، وتستقبل الوجهة زوارها بمجموعة متنوعة من الأنشطة للعائلات والأصدقاء والباحثين عن الاسترخاء أو المغامرة.

وتأتي مارينا جزيرة شورى في مقدمة محطات الاحتفال، ببرنامج يحتفي بالثقافة والتراث عبر عروض الفلكلور والموسيقى الحية والحرف التقليدية. وتمتد الأجواء إلى منتجع «إس إل إس» (SLS) البحر الأحمر، حيث تتنوع الفعاليات بين العرضة وعروض الموسيقى والإيقاعات الحية وعروض الليزر والنار، إلى جانب عروض الـ«دي جي» والموسيقى المعاصرة.

وتمنح منتجعات البحر الأحمر خيارات متعددة، من بينها «إنتركونتيننتال البحر الأحمر» الذي يقدم ليالي العود وعروض الـ«دي جي»، و«إديشن البحر الأحمر» الذي يجمع بين العزف والموسيقى وليالي السينما والعروض النارية. وفي «ميرافال البحر الأحمر» تتحول المناسبة إلى تجربة شخصية مع صناعة عطر خاص والنقش على المعدن.

وتحضر العائلة في البرنامج عبر أنشطة للأطفال والسيدات، ففي منتجع «تيرتل باي» أنشطة للأطفال وحصة رياضية على «شاطئ لها» المخصص للسيدات. ويقدم «سانت ريجيس البحر الأحمر» بوفيهًا سعوديًا على أنغام العود وبرامج للأطفال، بينما تتنوع التجارب في «نجومه، ريتز كارلتون ريزيرف» بين عزف العود ويوم الآيس كريم وتجارب الطهي وأنشطة الأطفال ورصد النجوم.

وفي «شيبارة» ورشة للقهوة السعودية ومغامرة البحث عن الكنز في نادي الأطفال وبطولة للبادل وعزف العود. أما في «ديزرت روك» فتحضر الصحراء عبر ركوب الإبل والصقارة ونقش الحناء والرسم على الوجه وعروض الـ«دي جي». ويقدم «سيكس سينسز ساوثرن ديونز» عروضًا حية ونقش حناء وأنشطة أطفال وعزف عود وتجارب طهي، بينما تمتد المغامرة في «أدرينا» حتى المساء مع عروض موسيقية وورش لصناعة السبح.

وتكتمل الصورة بتجارب بحرية وبرية تجعل الوجهة مساحة تجمع بين الحركة والموسيقى والفخامة والأصالة. ويمكن التخطيط للتجربة عبر منصة زيارة السعودية:

https://www.visitsaudi.com/ND96