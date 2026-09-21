صحيفة سبق

تنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، معرضًا وطنيًا بعنوان «عزنا بطبعنا» في مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالرياض، برعاية أمينه العام عبدالله الفوزان، بمشاركة نخبة من الفنانين بأعمال تجسد معالم المملكة وموروثها الثقافي، ضمن برامج الاحتفاء باليوم الوطني الـ96.

تنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية معرضًا فنيًا وطنيًا بعنوان «عزنا بطبعنا»، احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ96، وذلك مساء الثلاثاء 22 سبتمبر 2026م في مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بمدينة الرياض، على شرف الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، الأمين العام للمركز.

ويشارك في المعرض نخبة من الفنانين والفنانات التشكيليين، من خلال أعمال فنية تستحضر معالم المملكة وموروثها الثقافي وزخارفها الأصيلة، وتقدم رؤى تشكيلية متنوعة تعكس الاعتزاز بالوطن وهويته الثقافية وما تزخر به المملكة من إرث تاريخي وجمالي.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للفنون التشكيلية، الدكتورة هناء الشبلي، أن المعرض يأتي ضمن برامج الجمعية الهادفة إلى تفعيل المناسبات الوطنية من خلال الفنون، وتعزيز حضور الفن التشكيلي في الفعاليات التي تجسّد قيم الانتماء والولاء، إلى جانب إتاحة المجال أمام الفنانين للتعبير عن مشاعرهم الوطنية من خلال أعمالهم.

وأشارت الشبلي إلى أن الفن التشكيلي يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية ونقل عناصر الهوية والموروث الثقافي إلى الأجيال، كما يمثل وسيلة للتواصل مع المجتمع وإثراء المشهد الثقافي ودعم المواهب الفنية، مؤكدةً أن تحويل المناسبة الوطنية إلى تجربة فنية تفاعلية يفتح مساحة أوسع لمشاركة المجتمع والاحتفاء بالقيم المشتركة.

وثمّنت الشبلي استضافة مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري للمعرض، مؤكدةً أن الفعالية تأتي ضمن تفعيل مستهدفات اتفاقية التعاون مع المركز، وأهمية الشراكة بين المؤسسات الثقافية في تقديم مبادرات نوعية تعزز الحراك الفني والثقافي.

ودعت رئيسة مجلس الإدارة الجمهور إلى زيارة المعرض والتفاعل مع فعالياته المصاحبة، التي تتضمن الرسم المباشر والعروض الشعبية.

يُقام المعرض يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026م، من الساعة السابعة وحتى الحادية عشرة مساءً، في مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالرياض، ضمن برنامج فني يستحضر رموز الوطن وموروثه بصياغات تشكيلية متنوعة تواكب الاحتفاء باليوم الوطني الـ96.