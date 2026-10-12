صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الرياض والشرقية ونجران، وضباب ساحلي ورياح نشطة وارتفاع في أمواج البحر الأحمر والخ…

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، فضلاً عن أجزاء من منطقة نجران. كما حذّر من تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والشرقية.

**البحر الأحمر**

على صعيد الحالة البحرية، أوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر في جزئه الشمالي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-38 كم/ساعة، ترتفع إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. أما الجزء الأوسط فتهبّ عليه رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة، في حين تكون رياح الجزء الجنوبي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، ترتفع إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وتتراوح أمواج البحر الأحمر بين نصف المتر ومتر ونصف، لترتفع إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وكذلك باتجاه مضيق باب المندب. وتتراوح حالة البحر بين خفيف إلى متوسط الموج، وقد يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وهو الحال ذاته باتجاه مضيق باب المندب.

**الخليج العربي**

أما على الخليج العربي، فتهبّ الرياح في جزئه الشمالي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة، فيما تكون في الجزء الجنوبي غربية إلى جنوبية غربية تتحوّل ليلاً إلى شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين نصف المتر ومتر، في ظل حالة بحر خفيفة الموج.